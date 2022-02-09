Первый тренер Смольского: Антон покорил ту вершину, о которой давно мечтал

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренер-преподаватель по спорту Копыльской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва и первый наставник Антона Смольского Анатолий Сенюк поделился с корреспондентом БЕЛТА эмоциями от выступления воспитанника на Олимпиаде-2022.

"Мне всегда нравился его характер: он был упорный и трудолюбивый. Пришел и твердо сказал: "Я хочу заниматься". Все тренировки честно отрабатывал, ни одной не пропустил и никогда ни на что не жаловался. Всегда у Антона было рабочее настроение. Все это привело к такому грандиозному результату: от уроков физкультуры - до олимпийской вершины, - рассказал Анатолий Сенюк и признался, что Антон был и остается для него сыном. - Тяжело говорить, но моего сына не стало в раннем возрасте. Они с Антоном были одногодки. Поэтому этот мальчик стал мне родным. Не зря ведь говорится: настоящий тренер будто папа с мамой".

Анатолий Сенюк продолжает учить будущих чемпионов в родном для олимпийского призера Копыле. Тренер до сих пор хранит первые лыжи Антона Смольского и некоторые из его наград. "Помню, спустя время выписал на него одну пару новых лыж, а нам в магазине вторую просто так подарили. Потому что он уже тогда был известным - выигрывал республиканские соревнования, - поделился первый тренер обладателя олимпийского серебра. - Всегда внимательно слушал все мои советы и рекомендации. Интересовался разными новшествами: от экипировки до питания спортсменов. Всегда стремился быть первым, и у него это отлично получалось".

Тренер признался: несмотря на то, что сейчас болеет коронавирусом, он внимательно следил за всей гонкой, видел, как Антон закрывает мишени и не мог скрыть эмоции".

"Когда мы сегодня созвонились, первое, что сказал: "Я тобой очень горжусь". Он покорил ту вершину, о которой давно мечтал. Я пожелал ему не останавливаться, знаю: он может больше и сделает это. Верю в него! - со слезами радости сказал тренер. - Он трудяга еще тот. Даже когда куда-то едет на отдых, все равно берет с собой роллеры, чтобы тренироваться".

По словам Анатолия Сенюка, прежде всего он хотел бы поблагодарить родителей Антона за такого сына. "Важно быть для своего ребенка в том числе и психологом, поддерживать в любую минуту, даже если что-то не получается, даже если он 30- или 80-летний, - добавил тренер. - Антон Смольский - пример для наших детей. Олимпийский призер - мечта любого тренера, и я хочу, чтобы такие эмоции, как я сегодня, испытал каждый тренер. Антон, после такого результата мы можем и будем работать дальше. Ты молодец!"-0-

Фото Андрея Покумейко