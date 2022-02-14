Первый замминистра спорта и туризма: Гуськова показала крепкий характер и железные нервы

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серебряный призер пекинских Игр Анна Гуськова показала крепкий характер и железные нервы, заявил первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов в эфире ток-шоу "По существу" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Я от всей души поздравляю нашу страну еще с одной серебряной медалью на ОИ в Пекине. Анна сегодня показала высокий класс, свой крепкий характер, железные нервы и выступила по максимуму своих возможностей", - сказал Вячеслав Дурнов.

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По его словам, такие выступления и такие результаты спортсменов самые запоминающиеся, "ведь в упорной борьбе доказываешь, что ты сегодня сильнее со спортивной точки зрения".

"Мы никаких провокаций не ожидали, потому что знали, что наши спортсмены тренируются и работают, чтобы показать хороший результат. Команды были настроены, сплоченные", - сказал Вячеслав Дурнов, отвечая на вопрос, ожидали ли каких-либо провокаций на пекинских Играх.

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Как сообщалось, 14 февраля белорусская фристайлистка Анна Гуськова завоевала серебряную олимпийскую медаль в лыжной акробатике. Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 открывала решающий раунд борьбы за медали и получила за свой прыжок 107,95 балла. Ее результат смогла превзойти только прославленная китаянка Сюй Мэнтао - 108,61 балла. Бронзу завоевала американская спортсменка Меган Ник - 93,76 балла.-0-

Фото Андрея Покумейко