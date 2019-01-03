"Песняры" выступят 4 января перед матчем минского "Динамо" и питерского СКА

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" 4 января сыграет на "Минск-Арене" против питерского СКА. За 10 минут до начала матча в поддержку "зубров" на арене выступит легендарный белорусский ансамбль "Песняры", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе минского клуба.

"Идея родилась спонтанно, несколько участников ансамбля "Песняры" являются постоянными болельщиками минского "Динамо". Мы спросили, не желают ли они выступить во время домашнего матча клуба, и получили согласие", - рассказал начальник управления маркетинга и связей с общественностью "зубров" Роман Стронгин. Белорусский ансамбль исполнит песню "Касіў Ясь канюшыну", которая стала визиткой клуба на выездных матчах.

Кроме этого, 6 января перед игрой с московским ЦСКА на "Минск-Арене" выступит Тима Белорусских. Молодой рэпер из Минска взорвал просторы интернета после выхода дебютного трека "Мокрые кроссы". Теперь у него десятки миллионов просмотров на YouTube, первые строчки музыкальных рейтингов и выступление в "Вечернем Урганте".

В клубе отметили, что вся домашняя серия пройдет в новогодней атмосфере, болельщиков ждет множество приятных сюрпризов. На трибунах можно будет встретить Деда Мороза и Снегурочку. За полчаса до начала игр и в перерывах они заглянут в детскую зону, где устроят веселье для мальчишек и девчонок. Также в фойе трибуны В продолжит работу тематическая фотозона, где можно будет сфотографироваться с Динамо Морозом.-0-