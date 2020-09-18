18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серебряный призер чемпионата Европы - 2019 Петр Асаенок выиграл золото чемпионата Беларуси по тяжелой атлетике. Уроженец Речицы не знал себе равных в весовой категории 96 кг, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сумме двоеборья именитый спортсмен покорил вес 390 кг (рывок 175 кг + толчок 215 кг). Второе место оставил за собой Сергей Шаренков. Его итоговый результат - 340 кг (160+180). Третье место на пьедестале почета занял Владимир Грицевич - 311 кг (141+170).

В весовой категории 89 кг победу праздновал Сергей Гаранин - 360 кг (165+195). Серебро выиграл Руслан Грушко - 337 кг (152+185). Бронзовая медаль пришлась впору Ренату Рагимову - 323 кг (151+172).

Третий комплект наград в стартах мужчин разыграли атлеты, выступающие в весовой категории 102 кг. Тут викторию праздновал Андрей Орленок - 364 кг (167+197). Вторым завершил чемпионат в этом весе Владислав Панышев - 330 кг (150+180). Замкнул тройку сильнейших Тимофей Новогран - 305 кг (135+170).

Состязания в РЦОП "Стайки" продлятся до 19 сентября. Из-за того, что международные турниры были отменены в связи с пандемией коронавируса, чемпионат Беларуси стал для отечественных мастеров "железных игр" ключевым стартом сезона.-0-