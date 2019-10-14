Петр Чех исполнил мечту детства и помог своей команде победить

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарный экс-голкипер "Челси" и "Арсенала" Петр Чех, завершивший футбольную карьеру несколько месяцев назад, успешно дебютировал в рядах хоккейной команды Гилдфорд Флэймс", исполнив мечту детства. Более того, он стал одним из главных авторов победы над Суиндон Уайлдкэтс -2, в матче второй британской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на ВВС sports.

Встреча завершилась серией штрафных бросков, по ходу которой Петр Чех отразил два буллита. "Никто у меня это уже не заберет, это действительно здорово... Если у тебя есть цель, то ты следуешь за ней, делаешь все, чтобы ее добиться... Сделал это в футболе, где достиг практически всего, что только мог желать. Накануне хоккейного матча сказал себе, что это быть может моя последняя цель в спорте, которую хотелось бы покорить и потом очень тяжело работал". - сказал Петр Чех после матча.

Разговоры о том, что Чех, в детстве мечтавший стать хоккеистом, предпринимает усилия воплотить свои грезы в жизнь, ходили с лета. Завершив футбольную карьеру, Петр стал техническим директором лондонского "Челси", однако жажда поиска новых вызовов привела к тому, что уроженец Пльзени решил помочь команде "Гилдфорд Флэймс", которую тренирует его друг, словак Милош Мелишерик. Еще один плюс - дружина базируется недалеко от дома Чеха.

Впрочем, это не первый хоккейный опыт в жизни технического директора "Челси". В 2017-м году он участвовал в прощальном матче Мартина Гавлата, чемпиона мира, сыгравшего около 800 матчей в НХЛ. Чествовать Гавлата приехали Яромир Ягр, Мартин Госса, Патрик Элиаш и другие звезды чешского хоккея. Чех был единственным непрофессионалом, выходившим тогда на лед. Защищая ворота команды друзей Гавлата в одном из периодов, Петр пропустил 3 шайбы.-0-