Петриковский "Шахтер" пробился в первую лигу футбольного чемпионата Беларуси

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Петриковский "Шахтер" за тур до финиша финального этапа турнира второй лиги чемпионата Беларуси по футболу завоевал путевку в первую лигу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке футболисты "Шахтера" одолели на выезде своего главного конкурента - команду "Молодечно" со счетом 2:1. Петриковский клуб, который был образован только в этом году, впервые выступит в первой лиге национального первенства.

Ранее этого права добились футболисты могилевского "Днепра".-0-