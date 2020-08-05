Петришенко: реконструкция Дворца спорта идет по плану, первые мероприятия намечены на сентябрь

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работы по реконструкции минского Дворца спорта идут по расписанию. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время посещения Республиканского центра олимпийского резерва по игровым видам спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вице-премьер сообщил, что первые мероприятия Дворец спорта, находящийся в ведении РЦОП по игровым видам спорта, сможет принять уже в сентябре. Но в полную силу этот объект заработает с 2021 года.

"Первая активная фаза реконструкции прошла в 2019 году перед II Европейскими играми. Сейчас работы возобновлены. Подрядчики доложили о темпах их проведения. Ближайшие мероприятия намечены на сентябрь нынешнего года, а со следующего сезона Дворец спорта начнет полноценное функционирование не только как спортивный объект, но и как площадка для проведения культурно-развлекательных мероприятий", - сказал Игорь Петришенко.

Он подчеркнул, что реконструированный Дворец спорта должен использоваться рационально, не только для подготовки профессионалов из национальных сборных команд, но и для занятий массовым спортом.

"Вы видите, что наши регионы каждый год прирастают спортивными объектами, которые строятся не только для профессионалов, но и для занятий физической культурой. Это плановая политика нашей страны и главы государства, которая нацелена на то, что людям должна быть предоставлена возможность поддерживать себя в хорошей физической форме. Кроме того, мы смотрели, как оптимально задействовать для этих целей "Палова-Арену". Будем вести разговор с городскими властями, чтобы задействовать пустыри возле Дворца спорта, создав там спортивные площадки, которыми могли бы пользоваться как спортивные команды, находящиеся в ведении РЦОП по игровым видам спорта, так и жители Минска, отдающие предпочтение здоровому образу жизни", - отметил Игорь Петришенко.-0-

Фото Андрея Покумейко