Петришенко: ждем от белорусских спортсменов достойных результатов на Олимпиаде в Пекине

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ждем от белорусских спортсменов достойных результатов на Олимпиаде в Пекине. Об этом сказал сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко перед итоговой коллегией Министерства спорта и туризма, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень важно, что итоговое заседание коллегии по результатам работы за 2021 год совпало с датой открытия Олимпиады, где нашу страну представляют 29 спортсменов. Мы за них будем болеть, переживать, ждать достойных результатов, на которые они способны. И спортивная подготовка, и удача должны принести то количество медалей, на которое мы рассчитываем", - подчеркнул Игорь Петришенко.

По словам вице-премьера, 2021 год был довольно насыщенным. В частности, белорусская команда приняла участие в летней Олимпиаде в Японии. "Итоги подведены, задачи поставлены. Мы проанализируем, как выполняются установки главы государства по видам спорта, по вопросам, связанным с оптимизацией финансирования. Результат должен быть у спорта высоких достижений. Кроме того, будет проанализирована работа федераций, - сказал он. - Мы должны слаженно реализовать те задачи, которые стоят перед отраслью, в том числе связанные со спортом высоких достижений, вовлечением, подготовкой резерва, а также взаимодействием Министерства спорта и туризма с Министерством образования".

Заместитель премьер-министра подчеркнул: важно развивать и популяризировать различные виды спорта, особенно медалеемкие и олимпийские. Среди населения страны нужно популяризировать здоровый образ жизни, занятия физкультурой, стимулировать интерес детей к спорту. "У нас система есть, она отлажена. Дальше мы будем ее только совершенствовать", - добавил он.

Также на заседании коллегии будут рассмотрены вопросы туристической отрасли. "В прошлом году значительно активизировался внутренний туризм. Подтягивается и наша инфраструктура, но еще не все есть в резерве, поэтому будем анализировать все эти моменты", - отметил Игорь Петришенко.-0-

Фото Оксаны Манчук