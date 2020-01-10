Пхенчхан и Каннын примут IV зимние юношеские Олимпийские игры

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пхенчхан и Каннын (Республика Корея) примут IV зимние юношеские Олимпийские игр. Такое решение принято на 135-й сессии Международного олимпийского комитета в швейцарской Лозанне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

За проведение Олимпиады в Пхенчхане и Канныне проголосовали 79 делегатов, против - 2, воздержался - 1.

При проведении стартов будет задействована инфраструктура взрослых главных стартов четырехлетия, которые эти два города принимали в 2018 году. В Пхенчхане состоятся соревнования по лыжным дисциплинам, бобслею и санному спорту, а в Канныне состязания пройдут на аренах в ледовых дисциплинах. Оргкомитет и МОК не исключают, что часть соревнований по горнолыжному спорту может пройти на территории КНДР.

Стоит отметить, что при выборе места проведения IV зимних юношеских Олимпийских игр МОК впервые применил новую процедуру. Ведомство Томаса Баха отказалось от заявочной кампании. Наиболее подходящий для проведения Игр вариант был выбран путем диалога специальной комиссии с заинтересованными сторонами.-0-