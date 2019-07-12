Пилот "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович победил на шестом этапе "Шелкового пути"

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилот "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович победил на шестом этапе ралли-рейда "Шелковый путь", сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАЗа.

Спецучасток протяженностью 408 км пролегал по широким дорогам в степи. Скоростные отрезки позволили пилотам проявить свое мастерство - почти все грузовики преодолели маршрут в высоком темпе. Первое место на этапе занял Сергей Вязович, который проехал его за 4 часа 23 минуты. На втором месте россиянин Антон Шибалов и его соотечественник Айрат Мардеев - на третьем.

В генеральной классификации белорусы сохраняют первую строчку с гандикапом в 16 минут. Капотному МАЗу под управлением Сергея Вязовича уступают в генеральной классификации три камазовских экипажа и голландец Мартин ван ден Бринк на Renault.

"Спецучасток проехали без проблем, но на таком скоростном отрезке все решали секунды. КамАЗы испытал проблемы: Андрей Каргинов менял колесо, а Антон Шибалов старался двигаться в одном темпе, как и мы", - рассказал руководитель команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович. Однако у экипажа возникли вопросы с приборами организаторов: они ошибочно фиксируют превышение скорости, за что может назначаться штрафное время. Пилоты настояли, чтобы приборы заменили.

МАЗ Алексея Вишневского на шестом участке потратил на трассе 4 часа 31 минуту и занял шестое место. В общем зачете экипаж идет седьмым, проигрывая 4 часа 6 минут Сергею Вязовичу. У Александра Василевского, который шел в одно время с лидерами, возникли сложности на четвертом отрезке гонки, что привело к потере зачетного времени.

Протяженность седьмого этапа "Шелкового пути" составит 550 км и пройдет по территории Монголии и Китая. Ралли-рейд "Шелковый путь" проходит с 6 по 16 июля по территориям России, Китая и Монголии. Трасса гонки представляет собой скоростные участки в Восточной Сибири, монгольские степи, китайские равнины и песчаные отрезки с дюнами в пустыне Гоби. Маршрут составляет 5 тыс. км, из которых половина приходится на спецучастки.-0-