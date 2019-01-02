Пилоты "МАЗ-СПОРТавто" отправились на "Дакар" в Перу

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто" улетела в Перу, где с 6 по 17 января примет участие во всемирно известном ралли-рейде "Дакар", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "МАЗ".

Спортивные грузовики уже приплыли на пароме к берегам Южной Америки и дожидаются пилотов в порту Кальяо (Перу).

Беларусь на "Дакаре" традиционно представят три экипажа. Гонщики получат автомобили 3 января, после чего пройдут технические проверки и будут готовиться к ралли. Помимо грузовых спорткаров команде помогут машины технической поддержки и автодом. Ночевать гонщики будут на бивуаках (временные городки для участников).

Команда будет выступать в привычном составе. Сергей Вязович поедет вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Андреем Жигулиным. Пилот Алексей Вишневский разделит испытания со штурманом Максимом Новиковым и механиком Андреем Неверовичем. Третий экипаж - пилот Александр Василевский, штурман Дмитрий Вихренко и механик Антон Запорощенко.

В прошлом году команда "МАЗ-СПОРТавто" добилась наиболее значимого результата за время выступления в ралли. Экипаж Сергея Вязовича (штурман Павел Гаранин, механик Андрей Жигулин) занял второе место по итогам "Дакара".

Наибольшую конкуренцию на ралли составят команды "КамАЗ-мастер", Iveco, Tatra, Renault. "Борьба будет жесткой и серьезной. Большинство гонщиков в классе грузовиков едут за призовыми местами. Команда "МАЗ-СПОРТавто" входит в число фаворитов, и мы, как и в прошлом году, нацелены на лидирующие позиции. Гонщики и техника готовы к любым экстремальным условиям, хотя и надо признать, что на "Дакаре" может произойти что угодно, всего не предусмотреть", - сказал руководитель команды Сергей Вязович.

Во время гонки белорусы будут не только соревноваться, но и проверять в деле конструкторские ноу-хау. Ралли-рейд станет своеобразной площадкой для экстрим-теста спортивных грузовиков, в которых много серийных комплектующих. Технические новшества, которые пройдут проверку бездорожьем, могут получить развитие в конвейерном производстве.

Ралли-рейд "Дакар-2019" стартует 6 января в Лиме, завершится там же через несколько дней. Гонщикам предстоит проехать около 5 тыс. км. Более половины маршрута пролегает через огромные дюны и другие песчаные препятствия. В то же время, в отличие от предыдущих лет, экипажи не столкнутся с высокогорьем.-0-

Фото ОАО "МАЗ"