Пиневич: в приоритете - обеспечить здоровье и безопасность белорусских участников Олимпиады

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обеспечить безопасность и здоровье белорусских участников Олимпиады - одна из приоритетных задач на предстоящих Играх в столице Японии. Об этом заявил на конференции "100 дней до Токио" министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Задача обеспечения безопасности и здоровья белорусских участников Олимпиады одна из самых приоритетных на предстоящих Играх в столице Японии. Для этого была проведена большая совместная работа под эгидой НОК, министерств спорта и здравоохранения. Налажено взаимодействие РНПЦ спорта с нашими профильными научно-практическими центрами. Сегодня мы будем рады подвести предварительные итоги работы в данном специфическом олимпийском цикле и изучить опыт зарубежных гостей, чтобы посмотреть, что из их наработок можно внедрить на практике у нас",- сказал Дмитрий Пиневич.

Международная научно-практическая конференция "100 дней до Токио" проходит 15-16 апреля. Цель мероприятия - изучение актуальных направлений научно-методического и медицинского сопровождения подготовки спортсменов к Олимпийским играм, организация международного обмена знаниями ученых, практиков и представителей спортивного сообщества.

Организаторы конференции - НОК Беларуси, Министерство спорта и туризма, РНПЦ спорта, БГУФК при участии Национального антидопингового агентства, Президентского спортивного клуба, общественного объединения "Белорусская ассоциация спортивной медицины".-0-

Фото НОК Беларуси