Питерский "Зенит" одержал 17-ю победу в матчах футбольного чемпионата России

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер футбольного чемпионата России "Зенит" закрепился на первом месте, одержав домашнюю волевую победу над самарскими "Крыльями Советов" - 2:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Третья подряд и 17-я в нынешнем первенстве виктория далась зенитовцам с большим трудом. После первой половины встречи в Санкт-Петербурге хозяева уступали аутсайдеру 0:1, и только во втором тайме сумели выиграть благодаря двум пенальти, которые реализовал их лидер Артем Дзюба. Он возглавляет список лучших снайперов российской премьер-лиги, имея на своем лицевом счету 15 забитых мячей. В другом пятничном матче грозненский "Ахмат" у себя дома сыграл вничью с футболистами "Сочи" - 1:1.

Сегодня в столичном дерби московское "Динамо" примет футболистов ЦСКА, главным тренером которого является белорусский специалист Виктор Гончаренко. Идущий вторым московский "Локомотив" сыграет в гостях у казанского "Рубина", московский "Спартак" встретится на своей арене с "Уфой", а "Ростов" примет тульский "Арсенал", за который выступают белорусские футболисты Максим Володько, Валерий Громыко и Юрий Ковалев.

Еще один поединок 24-го тура состоится 28 июня - в Екатеринбурге местный "Урал" примет гостей из "Тамбова". Матч "Оренбург" - "Краснодар" перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение: "Зенит" - 56 очков (24 матча), "Локомотив" - 44 (23), "Краснодар" - 41 (22), "Ростов" - 38 (23), ЦСКА - 36 (23), "Спартак" - 31 (23), "Динамо" - 30 (22), "Уфа" - 30 (23), "Арсенал" - 28 (23), "Сочи" - 28 (24), "Рубин" - 26 (23), "Урал" - 25 (23), "Тамбов" - 25 (23), "Оренбург" - 23 (23), "Ахмат" - 23 (23), "Крылья Советов" - 22 (24).-0-