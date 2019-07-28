Питерский "Зенит" одержал третью победу на старте чемпионата России

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие чемпионы России футболисты "Зенита" из Санкт-Петербурга в третьем туре нового сезона премьер-лиги обыграли "Оренбург", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодняшнюю гостевую игру зенитовцы начали очень активно и уже на 12-й секунде Сердар Азмун открыл счет. Быстрый гол не сломил хозяев поля и они не раз могли поразить ворота чемпионов, но голкипер "Зенита" Андрей Лунев был на высоте. Начало второй половины встречи вновь осталось за гостями и на 55-й минуте они получили право на пенальти, что реализовал Артем Дзюба. В дальнейшем оба соперника имели возможности отличиться, но мяч в ворота больше не попал - 2:0 в пользу "Зенита", для которого это третья подряд виктория. Футболисты "Оренбурга" с белорусским защитником Михаилом Сиваковым в составе потерпели третье поражение кряду.
Позже в московском дерби ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко примет на своей арене "Локомотив". Тульский "Арсенал", за который играет белорус Максим Володько, у себя дома встретится с "Ростовом".
Ранее футболисты московского "Динамо" переиграли на своем поле "Урал" из Екатеринбурга - 2:0, с таким же счетом дебютант элитного дивизиона "Тамбов" победил московский "Спартак", "Краснодар", капитаном которого является белорус Александр Мартынович, разгромил у себя дома другого новобранца премьер-лиги "Сочи" - 3:0, а футболисты "Уфы" были сильнее гостей из самарских "Крыльев Советов" со счетом 2:1.
Третий тур российского первенства завершится 29 июля в Казани матчем "Рубина" и грозненского "Ахмата".-0-
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