Питерский "Зенит" победил футболистов "Краснодара" и закрепился на первом месте чемпионата России

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер чемпионата России питерский "Зенит" переиграл на выезде "Краснодар" 3:2 и закрепился на первом месте в турнирной таблице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гости очень активно начали поединок с одним из своих главных конкурентов. В течение стартовых 15 минут зенитовцы имели как минимум 3 голевых момента, но великолепно сыграл 20-летний голкипер краснодарцев Матвей Сафонов. Однако на 19-й минуте и он не смог спасти свою команду, и Артем Дзюба вывел "Зенит" вперед. Хозяева сумели собраться, провели несколько опасных контратак, одна из которых на 25-й минуте завершилась голом Ивана Игнатьева - 1:1.

После перерыва обе команды снова много атаковали, и на 69-й минуте Ярослав Ракицкий отлично выполнил штрафной удар, и вновь гости вышли вперед - 2:1. Хозяева не собирались уступать, и на первой из семи компенсированных минут Маурисио Перейра опять восстановил равновесие - 2:2. Но на этом дело не закончилось - на пятой добавленной минуте лидер "Зенита" Артем Дзюба после подачи углового забил свой второй гол, и гости вырвали победу - 3:2. Благодаря этому успеху "Зенит" набрал 51 очко и за 6 туров до финиша опережает московский "Локомотив" на 8, "Краснодар" на 9, а ЦСКА на 10 баллов.-0-