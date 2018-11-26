Питерский "Зенит" победил футболистов "Ростова" в последнем матче 15-го тура российской премьер-лиги

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Зенита" из Санкт-Петербурга победили "Ростов" со счетом 2:0 в заключительном поединке 15-го тура чемпионата России и по-прежнему возглавляют турнирную таблицу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер российской премьер-лиги очень уверенно провел домашний матч против одного из претендентов на место в призовой тройке и в каждом тайме забил по мячу. На 12-й минуте отличился аргентинский форвард питерцев Себастьян Дриусси, а на 63-й минуте точку поставил Александр Ерохин. Белорусский полузащитник ростовчан Тимофей Калачев, недавно перенесший операцию, в игре не участвовал.

Идущий вторым "Краснодар" с белорусом Александром Мартыновичем в составе уверенно переиграл на своем поле тульский "Арсенал" с результатом 3:0. Московский ЦСКА во главе с белорусским специалистом Виктором Гончаренко победил в Грозном местный "Ахмат" (2:0) и вышел на 3-е место в турнирной таблице. Московский "Спартак" в первом поединке под началом нового тренера Олега Кононова у себя дома взял верх над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 3:1. Белорусский форвард самарцев Сергей Корниленко вышел на поле в стартовом составе, на 49-й минуте открыл счет и был заменен после часа игрового времени. После 6-матчевой беспроигрышной серии потерпел фиаско действующий чемпион России московский "Локомотив", уступивший на своем поле "Уралу" из Екатеринбурга - 1:2.

Результаты остальных встреч 15-го тура: "Динамо" (Москва) - "Енисей" (Красноярск) - 1:2, "Оренбург" - "Уфа" - 1:0, "Анжи" (Махачкала) - "Рубин" (Казань) - 1:1.

Впереди "Зенит" - 34 очка, у "Краснодара" 29 зачетных баллов, у ЦСКА - 26, у "Локомотива" - 25. Замыкает турнирную таблицу "Енисей", набравший 9 очков, по 14 баллов имеют "Анжи", "Уфа" и "Крылья Советов". Список лучших бомбардиров возглавляет Федор Чалов (ЦСКА), забивший 9 мячей.

Матчи 16-го тура пройдут с 30 ноября по 3 декабря. В центре внимания будут встречи "Ростов" - ЦСКА и "Спартак" - "Локомотив", которые состоятся 2 декабря.-0-