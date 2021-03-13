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13 марта 2021, 21:31

Питерский "Зенит" разгромил футболистов "Ахмата" в чемпионате России

Фото ФК "Зенит"
Фото ФК "Зенит"

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер футбольного чемпионата России питерский "Зенит" одержал крупную победу со счетом 4:0 на грозненским "Ахматом" в матче 22-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме игры в Санкт-Петербурге счет не был открыт, а после перерыва хозяева четыре раза поразили ворота южан. Голы забили Вячеслав Караваев, Артем Дзюба, Андрей Мостовой и лучший снайпер российского первенства Сердар Азмун, в активе которого теперь стало 13 мячей.

Московский ЦСКА под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко проиграл в Туле местному "Арсеналу" с результатом 1:2. На протяжении всей встречи армейцы имели небольшое преимущество, но потерпели поражение. Незадлго до перерыва хозяева дважды поразили ворота Игоря Акинфеева - на 41-й минуте Владислав Пантелеев реализовал пенальти, а потом Александр Ломовицкий удвоил результат. Во втором тайме армейцы много атаковали, но только на 90-й минуте игры Наир Тикнизян сумел отыграть один мяч. Белорусский полузащитник туляков Валерий Громыко вышел на замену на 88-й минуте и в течение трех минут получил два предупреждения и был удален с поля. 

В Екатеринбурге футболисты местного "Урала" с минимальным перевесом 1:0 одолели гостей из волгоградского "Ротора", который тренирует белорус Александр Хацкевич. Единственный гол на 83-й минуте игры забил Эрик Бикфалви. Белорусский полузащитник волгоградского клуба Иван Маевский провел весь матч. В пяти предыдущих матчах уральцы четыре раза сыграли вничью и потерпели одно поражение. 

Подмосковные "Химки" победили на своей арене "Ростов" - 1:0. Белорусский защитник ростовчан Александр Павловец на поле не выходил.

 

В московском дерби "Спартак" одержал волевую победу над "Динамо" со счетом 2:1 и поднялся на второе место в турнирной таблице.

Завтра московский "Локомотив" с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем в составе сыграет на своей арене с гостями из "Сочи". В Саранске аутсайдеры турнира футболисты "Тамбова" встретятся с "Краснодаром", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович. 

Положение в лидирующей группе: "Зенит" - 45 очков (22 матча), "Спартак" - 41 (22), ЦСКА - 40 (22),  "Сочи" - 37 (21), "Динамо" - 36 (22). Внизу турнирной таблицы "Тамбов", у которого 13 очков, на балл больше в активе "Уфы".-0-

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