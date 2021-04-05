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05 апреля 2021, 21:53

Питерский "Зенит" сохранил лидерство в чемпионате России по футболу

Фото fc-zenit.ru
Фото fc-zenit.ru

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Зенита" победили в Санкт-Петербурге гостей из "Химок" с результатом 2:0 в последнем поединке 24-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидеры российского первенства имели подавляющее преимущество и забили оба мяча в концовках таймов: перед перерывом счет открыл Вячеслав Караваев, а незадолго до финального свистка Андрей Мостовой подвел итог.

Результаты остальных встреч этого тура: "Урал" (Екатеринбург) - "Арсенал" (Тула) - 2:0, "Тамбов" - ЦСКА (Москва) - 1:2, "Ростов" - "Спартак" (Москва) - 2:3, "Ротор" (Волгоград) - "Локомотив" (Москва) - 0:2, "Краснодар" - "Ахмат" (Грозный) - 0:5, "Рубин" (Казань) - "Сочи" - 1:0, "Динамо" (Москва) - "Уфа" - 4:0.

Сейчас в активе лидирующего "Зенита" 51 очко, 47 баллов у "Спартака", у "Локомотива" и ЦСКА по 43 очка. Замыкает турнирную таблицу "Тамбов", у которого 13 очков, на один балл больше имеет "Уфа", у "Арсенала" 17 очков.-0-

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