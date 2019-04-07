Питерский "Зенит" сохраняет первое место в чемпионате России по футболу

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты питерского "Зенита" сыграли вничью с московским "Локомотивом" в центральном матче 22-го тура чемионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевой встрече с действующим чемпионом лидеры российской премьер-лиги открыли счет в середине второго тайма, когда Ярослав Ракицкий отлично исполнил штрафной удар. Вскоре полузащитник москвичей Владислав Игнатьев восстановил равновесие и встреча завершилась вничью - 1:1. Футболисты "Зенита" набрали 45 очков и по-прежнему занимают первое место в турнирной таблице. На 4 балла отстает "Краснодар", с трудом одолевший на своем поле самарские "Крылья Советов" - 1:0. В составе хозяев белорусский защитник Александр Мартынович провел весь матч, а форвард гостей Сергей Корниленко на поле не выходил.

На третье место поднялся московский ЦСКА, который под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко переиграл в столичном дербри "Спартак" со счетом 2:0. После этой победы в активе армейцев стало 40 очков.

Футболисты "Урала" с белорусом Денисом Поляковым в составе, уступая в Екатеринбурге красноярскому "Енисею" 0:2, сумели в итоге вырвать победу - 3:2. "Уфа" на своем поле обыграла "Ростов" - 1:0. Белорусский полузащитник ростовчан Тимофей Калачев в игре не участвовал. Еще две встречи завершились вничью: "Рубин" (Казань) - "Арсенал" (Тула) - 0:0, "Анжи" (Махачкала) - "Динамо" (Москва) - 1:1.

В заключительном матче 22-го тура футболисты "Оренбурга", в котором выступает белорусский защитник Михаил Сиваков, сыграют на своем поле с грозненским "Ахматом".-0-