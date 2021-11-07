Питерский "Зенит" сыграл вничью с "Уралом" в чемпионате России по футболу

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер футбольного чемпионата России питерский "Зенит" не смог добиться победы в матче 14-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в Екатеринбурге с "Уралом", чемпионы страны имели преимущество, но реализовать его не сумели - ничья 0:0.

Также сегодня московский "Локомотив" с белорусами Виталием Лисаковичем и Кириллом Зиновичем в составе сыграет в столичном дерби со "Спартаком". Футболисты "Ростова" примут на своей арене казанский "Рубин", а в Грозном местный "Ахмат" встретится с "Нижним Новгородом".

Вчера "Краснодар" под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко уступил на выезде московскому "Динамо" со счетом 0:1. Белорусский защитник краснодарского клуба Александр Мартынович не играл из-за травмы. Самарские "Крылья Советов" без участия белорусского защитника Дмитрия Прищепы разгромили у себя дома гостей из "Химок" - 3:0. Футболисты "Сочи" также на своем поле одержали крупную победу над московским ЦСКА - 4:1. В Туле местный "Арсенал" разошелся миром с "Уфой" - 0:0.

Турнирную таблицу возглавляет "Зенит", набравший 30 очков, на второй позиции футболисты "Сочи", у которых 27 баллов, "Динамо" имеет 26 очков, у "Локомотива" 24 зачетных балла. Внизу таблицы "Урал" - 11 очков, на один балл больше у "Химок", по 13 очков набрали "Арсенал" и "Ростов".-0-