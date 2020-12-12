Питерский "Зенит" возглавил таблицу футбольного чемпионата России 

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Зенита" возглавили турнирную таблицу российского первенства, победив в домашнем матче 18-го тура московское "Динамо" с результатом 3:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уже в первом тайме встречи в Санкт-Петербурге действующие чемпионы России повели 2:0. Оба мяча забил Артем Дзюба, который открыл счет на 14-й минуте игры, а еще через 20 мин реализовал пенальти. Через десять минут после перерыва Николай Комличенко с пенальти отыграл один мяч, а незадолго до финального свистка Сердар Азмун забил третий гол в ворота динамовцев.

Еще один фаворит турнира московский "Спартак" после двух викторий кряду проиграл в гостях футболистам "Сочи" - 0:1.

С таким же результатом волгоградский "Ротор", который тренирует белорус Александр Хацкевич, не побеждавший в пяти играх подряд, обыграл на своем поле футболистов "Уфы".

Также футболисты подмосковных "Химок" одолели у себя дома тульский "Арсенал" - 1:0. Белорусский полузащитник тульского клуба Валерий Громыко вышел на поле на 60-й минуте игры и незадолго до финального свистка получил предупреждение, Юрий Ковалев не играл.

Остальные матчи этого тура пройдут в воскресенье, 13 декабря. Московский ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко примет на своей арене екатеринбургский "Урал" с белорусским защитником Николаем Золотовым в составе. Футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, сыграет у себя дома с московским "Локомотивом" с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем. Футболисты "Тамбова", за который играет белорусский защитник Максим Володько, встретится в Саранске с казанским "Рубином". В Грозном "Ахмат" будет соперничать с "Ростовм".

Положение команд в российской премьер-лиге сейчас таково: "Зенит" - 38 очков, "Спартак" - 35, ЦСКА - 33, "Динамо" - 30, "Сочи" - 30, "Ростов" - 29, "Локомотив" - 28, "Ахмат" - 25, "Краснодар" - 24, "Рубин" - 24, "Химки" - 22, "Урал" - 19, "Арсенал" - 14, "Уфа" - 13, "Тамбов" - 12, "Ротор" - 11.

Бомбардирскую гонку чемпионата России возглавляют форварды "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун, забившийие по 10 мячей.-0-