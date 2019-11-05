Питерский "Зенит" второй раз уступил "Лейпцигу" в Лиге чемпионов

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Зенита" проиграли немецкому "Лейпцигу" на старте второго круга группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая половина встречи в Санкт-Петербурге прошла с преимуществом гостей, и перед самым перерывом, на 5-й компенсированной минуте они вышли вперед после удара Диего Демме. Во втором тайме картина игры не изменилась - гости полностью контролировали ход матча, и на 63-й минуте Марсель Забитцер установил окончательный результат - 2:0. В предыдущем туре соревнований в группе G чемпионы России проиграли "Лейпцигу" на его поле со счетом 1:2. Сегодня португальская "Бенфика" из Лиссабона сыграет в гостях у французского "Лиона". Турнирное положение: "Лейпциг" - 9 очков (4 матча), "Зенит" - 4 (4), "Лион" - 4 (3), "Бенфика" - 3 (3).

Лидер группы F испанская "Барселона" принимала на своей арене чешскую "Славию" и, имея большое преимущество, не смогла распечатать ворота гостей - ничья 0:0. На финише первого круга "Барса" выиграла в Праге с результатом 2:1. Позже немецкая "Боруссия" примет в Дортмунде миланский "Интер", которому уступила в Италии со счетом 0:2. Турнирное положение: "Барселона" - 8 (4), "Интер" - 4 (3), "Боруссия" - 4 (3), "Славия" - 2 (4).

Также сегодня матчи 4-го тура состоятся еще в двух квартетах:

Е - "Наполи" (Италия) - "Зальцбург" (Австрия), "Ливерпуль" (Англия) - "Генк" (Бельгия). Положение команд после трех игровых дней: "Наполи" - 7 очков, "Ливерпуль" - 6, "Зальцбург" - 3, "Генк" - 1.

Н - "Челси" (Лондон, Англия) - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды), "Валенсия" (Испания) - "Лилль" (Франция). Положение команд: "Аякс" - 6, "Челси" - 6, "Валенсия" - 4, "Лилль" - 1.

В остальных группах встречи пройдут 6 ноября:

А - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Брюгге" (Бельгия), "Реал" (Мадрид, Испания) - "Галатасарай" (Стамбул, Турция). Турнирное положение: "Пари Сен-Жермен" - 9, "Реал" - 4, "Брюгге" - 2, "Галатасарай" - 1.

В - "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Олимпиакос" (Пирей, Греция), "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - "Тоттенхэм" (Лондон, Англия) Турнирное положение: "Бавария" - 9, "Тоттенхэм" - 4, "Црвена Звезда" - 3, "Олимпиакос" - 1.

С - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Шахтер" (Донецк, Украина), - "Аталанта" (Бергамо, Италия) - "Манчестер Сити" (Англия). Турнирное положение: "Манчестер Сити" - 9, "Шахтер" - 4, "Динамо" - 4, "Аталанта" - 0.

D - "Локомотив" (Москва, Россия) - "Ювентус" (Турин, Италия), "Байер" (Леверкузен, Германия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания) Турнирное положение: "Атлетико" - 7, "Ювентус" - 7, "Локомотив" - 3, "Байер" - 0.-0-