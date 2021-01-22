Пять белорусских биатлонистов выступят в индивидуальной гонке этапа Кубка мира в Антхольце

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужской индивидуальной гонкой сегодня продолжится седьмой этап Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первым из пяти белорусских биатлонистов на дистанцию протяженностью 20 км с четырьмя огневыми рубежами уйдет Дмитрий Лазовский, у которого 15-й стартовый номер. Кроме него на лыжню выйдут Антон Смольский (38-й номер), Сергей Бочарников (41), Максим Воробей (80) и Никита Лобастов (84). Всего в стартовый протокол внесены имена 97 спортсменов. Гонка начнется в 15.15 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

21 января в женской индивидуальной гонке на 15 км первенствовала австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер, второй результат показала украинка Юлия Джима, третьей стала французская биатлонистка Анаис Шевалье-Буше. Лучшая из белорусок Динара Алимбекова заняла 8-е место, Анна Сола финишировала 32-й, Ирина Кривко завершила гонку на 42-й позиции, Елена Кручинкина заняла 72-е место среди 93 участниц гонки.

В субботу, 23 января, в Антхольце пройдут женский масс-старт на 12,5 км и мужская эстафета 4х7,5 км. Завершится этот кубковый этап 24 января женской эстафетой 4х6 км и мужским масс-стартом на 15 км.-0-