Пять белорусских биатлонистов выступят в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце

20 января, Минск/Корр. БЕЛТА/. В итальянском Антхольце сегодня стартует седьмой этап Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Программу этапа откроет мужская индивидуальная гонка, участие в которой примут 107 спортсменов, среди которых пять белорусов. Первым из них на 20-километровую дистанцию убежит Дмитрий Лазовский (5-й стартовый номер), также на старт выйдут Антон Смольский (56-й), Максим Воробей (63-й), Никита Лобастов (80-й) и Роман Елетнов (101-й). Начало гонки - в 16.15 по белорусскому времени.

В общем зачете Кубка мира после шести этапов Антон Смольский располагается на седьмой позиции с 360 баллами, Дмитрий Лазовский набрал ровно 100 очков (37-е место), Максим Воробей - 44 пункта (56-е). В активе Романа Елетнова 32 балла (64-е место), у Никиты Лобастова - 17 очков (73-е), Сергей Бочарников разжился 8 пунктами (83-е). Лидирует в общей таблице Кентен Фийон Майе, на счету которого 581 балл. Ближайшего преследователя - Себастьяна Самуэльссона из Швеции - француз опережает почти на сотню очков.

Что касается женского зачета, то на двух первых позициях находятся норвежка Марте Ройзеланн и шведка Эльвира Оберг, имеющие 651 и 563 очка соответственно. Обе спортсменки этап в Антхольце пропустят. Следом за ними идет Динара Алимбекова, у которой 499 баллов. Также в десятке лучших находится Анна Сола - белоруска набрала 407 пунктов, что соответствует шестой позиции. В активе Ирины Лещенко 67 баллов и 43-е место, Елена Кручинкина набрала 53 очка (53-е), у Алины Пильчук 1 зачетный пункт (87-е). Ирина Кручинкина баллов в текущем сезоне не имеет.

Женская индивидуальная гонка состоится 21 января. На субботу в Антхольце запланированы гонка с массовым стартом у мужчин и женская эстафета, на воскресенье - женский масс-старт и мужская эстафета. Данный этап Кубка мира станет последним перед зимними Олимпийскими играми, которые начнутся в Пекине 4 февраля.-0-