Пять белорусских биатлонистов выступят в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком Оберхофе сегодня начнется пятый этап Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первыми на старт выйдут мужчины, которые проведут спринтерскую гонку на 10 км с двумя огневыми рубежами. Среди ее 109 участников пять представителей Беларуси: Антон Смольский (1-й стартовый номер), Дмитрий Лазовский (9), Никита Лобастов (42), Роман Елетнов (70), Сергей Бочарников (101).

В общем зачете Кубка мира после четырех этапов лучший из белорусов Антон Смольский занимает 8-ю позицию, набрав 256 очка. Дмитрий Лазовский на 36-м месте (77 очка), Роман Елетнов находится на 50-й строке (30), Максим Воробей на 56-й позиции (17), Никита Лобастов занимает 59-е место (14), у Сергея Бочарникова 65-я позиция (8). Лидируют французские биатлонисты Эмильен Жаклен (371) и Кентен Фийон Майе (369), третьим идет норвежец Ветле Кристиансен (347). В зачете Кубка наций мужская команда Беларуси находится на 6-й строке, набрав 2271 очко. Впереди сборная Норвегии (2976), вслед за ней расположились команды Франции (2843), России (2662), Германии (2564) и Швеции (2391).

В женской спринтерской гонке на 7,5 км с двумя заходами на стрельбище выступят шесть белорусских биатлонисток: Ирина Кручинкина (4), Ирина Лещенко (26), Анна Сола (37), Динара Алимбекова (55), Елена Кручинкина (61) и дебютант Кубка планеты Алина Пильчук (86). Перед стартом 5-го этапа Динара Алимбекова занимает 3-е место в общем зачете, имея 327 очков. Впереди норвежка Марте Олсбю-Ройселанн (417), второй идет шведская спортсменка Эльвира Эберг (387), на четвертой позиции австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер (321), замыкает пятерку лидеров белоруска Анна Сола, у которой 320 зачетных баллов. Еще две представительницы Беларуси Ирина Лещенко и Елена Кручинкина набрали по 19 очков и занимают 62-е и 63-е места соответственно.

Завтра в Оберхофе также состоятся смешанная эстафета и одиночный микст, 9 января также два старта - мужская и женская гонки преследования.-0-