Пять белорусских боксеров выступят на чемпионате мира в Екатеринбурге

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси назвала состав на чемпионат мира по боксу среди мужчин, который с 7 по 21 сентября пройдет в Екатеринбурге (Россия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе федерации этого вида спорта.

В турнире примут участие Николай Шах (57 кг), Вазген Сафарьянц (63 кг), Евгений Долголевец (69 кг), Виталий Бондаренко (75 кг) и Михаил Долголевец (81 кг).

Чемпионат мира по боксу Россия принимает впервые с 1989 года. Тогда турнир проходил в Москве. В Екатеринбург ожидается приезд почти 500 спортсменов из 89 стран. Тем не менее, главный турнир 2019 года по боксу лишился статуса отборочного к Олимпиаде в Токио-2020. Из-за разногласий Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации бокса (AIBA) квалификацию на Игры в Токио-2020 взял под контроль МОК. Согласно новому формату квалификации отбор на Олимпиаду будет проводиться на континентальных состязаниях, а также на Всемирном турнире. Соревнования пройдут с января по май 2020 года.-0-