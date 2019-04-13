Пять белорусских борцов выступят в шестой день ЧЕ в Румынии

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять белорусских спортсменов выступят сегодня на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в румынском Бухаресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

За медали континентального форума поборются белорусские атлеты греко-римского стиля Дмитрий Бричак (60 кг), Ярослав Кардаш (67 кг), Антон Коробов (72 кг), Виктор Сосуновский (82 кг) и Сергей Стародуб (97 кг).

На счету белорусской сборной уже есть четыре награды. Ранее бронзу команде принес представитель вольного стиля Али Шабанов (86 кг). Серебром отметился его партнер по команде Александр Гуштын (97 кг). В женской борьбе на третью ступень пьедестала почета поднимались Ксения Станкевич (50 кг) и Ванесса Колодинская (53 кг).

В состязаниях принимают участие более 520 атлетов из 38 стран. Завершится чемпионат Европы 14 апреля.

Борьба входит в программу II Европейских игр. В минском Дворце спорта в июне будет разыграно 18 комплектов медалей в трех видах борьбы.-0-