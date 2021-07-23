Пять белорусских футболистов выступят в 30-м чемпионате России

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня матчем "Ростова" и московского "Динамо" стартует 30-й чемпионат России по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 16 клубах российской премьер-лиги в этом сезоне сыграют лишь пять белорусских футболистов, что является самым низким показателем за все годы. Два из них выступят в составе бронзового призера прошлого первенства России московского "Локомотива" - 23-летний нападающий Виталий Лисакович и 18-летний полузащитник Кирилл Зинович, который совсем недавно перешел из ФК "Минск". В "Краснодаре" продолжит выступление опытнейший защитник Александр Мартынович, которому вскоре исполнится 34 года. Главным тренером краснодарской команды является белорусский специалист Виктор Гончаренко. В тульском "Арсенале" будет играть 28-летний полузащитник Юрий Ковалев. В составе вернувшихся в элитный дивизион самарских "Крыльев Советов" дебютирует 20-летний защитник Дмитрий Прищепа. Рекордным белорусское представительство в российских клубах было в 2000 году, когда в них играли 27 футболистов.

Расклад всех матчей первого тура:

23 июля "Ростов" - "Динамо" (Москва);

24 июля "Химки" - "Зенит", "Локомотив" - "Арсенал", "Рубин" - "Спартак";

25 июля "Урал" (Екатеринбург) - "Краснодар", "Крылья Советов" - "Ахмат" (Грозный), ЦСКА - "Уфа", "Нижний Новгород" - "Сочи".

Нынешний чемпионат России пройдет по уже традиционной формуле "осень-весна". Команды проведут двукруговой турнир с матчами дома и в гостях. Финиш турнира намечен на 22 мая 2022 года. В прошлом сезоне свой третий подряд чемпионский титул выиграли футболисты "Зенита" из Санкт-Петербурга. Серебро завоевал московский "Спартак", бронза досталась "Локомотиву". Футболисты "Спартака" являются 10-кратными чемпионами, 7 раз золото брал "Зенит", 6 - московский ЦСКА, 3 - "Локомотив", 2 - казанский "Рубин", 1 - "Спартак-Алания" из Владикавказа.-0-