Пять белорусских спортсменов выступят на этапе КМ по спортивной гимнастике в Германии

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять белорусских спортсменов выступят на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который пройдет 21-24 ноября в Котбусе (Германия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

Страну на престижных соревнованиях представят Егор Шарамков, Андрей Лиховицкий, Дмитрий Гуринович, Жанна Метелица и Александра Воробьева.

В гимнастическом многоборье у женщин медали разыграют в упражнениях на брусьях, бревне, в опорном прыжке, вольных упражнениях. Мужчины посоревнуются в вольных упражнениях, опорном прыжке, на коне, кольцах, параллельных брусьях и перекладине.

Серия Кубка мира по спортивной гимнастике - это пять этапов. На соревнования этой серии приглашаются ведущие атлеты.-0-