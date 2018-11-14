Пять белорусских волейболисток входят в список лучших снайперов российской суперлиги

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять белорусских волейболисток входят в число 20 лучших снайперов российской суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После стартового тура, в котором "Минчанка" уступила в гостях московскому "Динамо" - 2:3, два игрока белорусского клуба попали в список самых результативных игроков. На 13-й позиции разместилась 18-летняя Анна Гришкевич (18 очков), на 20-м месте - блокирующая Анна Калиновская -13. Нападающая екатеринбургской "Уралочки", воспитанница минской школы волейбола Анастасия Гарелик с 25 баллами разместилась на четвертой позиции лучших снайперов, ее партнерша по "Уралочке" Анна Климец из Барановичей имеет в активе 15 очков. Шестое место в рейтинге занимает доигровщица "Протона" из Саратовской области брестчанка Вера Костючик - 23 очка. Возглавляет список самых результативных игроков суперлиги Наталия Гончарова ("Динамо", Москва) - 33 очка.

Во втором туре чемпионата России в суперлиге 16 ноября "Уралочка" сыграет с московским "Динамо", а волейболистки "Минчанки" в этот же день встретятся в гостях с казанским "Динамо".-0-