Пять домашних матчей рижского "Динамо" в КХЛ пройдут без зрителей

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчи рижского "Динамо" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), запланированные с 21 октября по 15 ноября, пройдут без присутствия болельщиков. Об этом со ссылкой на пресс-службу лиги сообщает ТАСС.
Данная мера связана с введением в Латвии режима чрезвычайной ситуации и комендантского часа из-за распространения коронавируса.
"Континентальная хоккейная лига совместно с хоккейном клубом "Динамо" (Рига) приняли решение о переносе времени начала домашних матчей команды, запланированных в этот период, на более раннее время. Игры пройдут без зрителей, о точном времени начала матчей будет объявлено дополнительно", - говорится в заявлении лиги.
Без зрителей пройдут домашние матчи команды против петербургского СКА (27 октября), московского "Динамо" (31 октября), "Сочи" (5 ноября), хельсинкского "Йокерита" (7 ноября) и владивостокского "Адмирала" (15 ноября).-0-