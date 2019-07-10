Пять игроков заключили пробные контракты с ХК "Динамо-Минск"

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять игроков находятся на просмотре в хоккейном клубе "Динамо-Минск", с ними заключены пробные контракты. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе "зубров".

Свои силы в столичном клубе попробуют защитник Дмитрий Дерябин и нападающие Николай Сытый, Игорь Мартынов, Вячеслав Грецкий, Максим Парфеевец.

В случае удачного прохождения просмотра с игроками будут заключены контракты.

Подготовку к новому сезону хоккеисты минского "Динамо" начнут в середине июля в Пинске, после чего отправятся в Нижний Новгород. Затем минчане сыграют в розыгрыше Кубка Беларуси, который пройдет 17-18 августа в Орше, а с 20 по 25 августа в Риге выступят в Кубке Латвийских железных дорог.-0-