Пять наград завоевали белорусские атлеты на этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ в Польше

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять наград завоевали белорусские атлеты на первом этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Познани (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительный день соревнований, 26 мая, на дистанции 500 м в байдарке Ольга Худенко поднялась на вторую ступень пьедестал почета - 1 мин. 50, 323 сек. Первой финишную черту пересекла Лиза Керрингтон из Новой Зеландии - 1 мин. 47,839 сек. Третьей стала бельгийка Лиз Броск - 1 мин. 50,495 сек. Четвертое место заняла другая белоруска Марина Литвинчук, которая совсем немного уступила бронзовому призеру, - 1 мин. 50,791 сек.

Серебряную медаль в каноэ-двойке на 200 м завоевали белорусы Глеб Солодуха и Денис Махлай - 36,727 сек. Опередили наш дуэт в спринте поляки Арсен Сливиньски и Михал Марек Любневски - 36,363 сек.

Днем ранее в активе белорусской команды по гребле на байдарках и каноэ было три медали. Золото на дистанции 500 м в байдарке-двойке завоевали Ольга Худенко и Марина Литвинчук, Олег Юреня в байдарке на 1000 м показал второй результат, а Артем Козырь в каноэ на 200 м занял третье место.

Белорус Олег Юреня завоевал серебро этапа КМ по гребле на байдарках и каноэ в Польше Дистанцию в 1000 м на байдарке белорус преодолел за 3 мин. 28,296 сек. Победителем заезда стал опытный португальский атлет Фернандо Пимента - 3 мин. 27,544 сек. Бронзовая награда у Йозефа Достала из Чехии - 3 мин. 30,988 сек.

Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет с 31 мая по 2 июня в Дуйсбурге (Германия). С 30 мая по 2 июня на гребном канале в Заславле состоятся тестовые соревнования по этому виду спорта к II Европейским играм.

Гребля на байдарках и каноэ входит в программу II Европейских игр. На гребном канале в Заславле с 26 по 27 июня 350 спортсменов разыграют 16 комплектов наград.-0-