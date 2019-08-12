Пятиборка Ирина Просенцова завоевала бронзу на ЧЕ и получила лицензию на Олимпиаду в Токио

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ирина Просенцова завоевала бронзу на чемпионате Европы по современному пятиборью и получила именную лицензию на XXXII летнюю Олимпиаду в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финале соревнований в английском Бате белоруска уверенно начала выступление, заняв первое место в фехтовании. Ирине Просенцовой не удалось попасть на призовые места в плавании, конкуре и беге со стрельбой, но заработанных очков ей хватило, чтобы стать бронзовым призером - 1364 балла.
Первое место заняла Лаура Асадаускайте из Литвы - 1390 очка, а серебряную медаль завоевала Кейт Френч из Великобритании - 1381.
Другие белоруски показали более низкие результаты: Ольга Силкина заняла шестое место - 1346 баллов, Анастасия Прокопенко, которая побеждала на чемпионатах Европы 2017 года в Минске и в 2012-м в Софии (Болгария), завершила борьбу на 15-й строке протокола - 1319.
В командном зачете женская сборная Беларуси удостоилась серебряной награды - 4029 баллов. Золотая медаль у британок - 4074 очка.
Как пояснили в Федерации современного пятиборья, по итогам континентального форума у белорусской команды теперь две лицензии на Олимпийские игры в Токио. Анастасия Прокопенко получила право выступить на главных стартах четырехлетия, победив ранее в 2018 году на чемпионате мира в Мехико, вторую путевку в столицу Японии заработала Ирина Просенцова. Отметим, в сентябре 2018-го Анастасия Прокопенко и Ирина Просенцова заняли первое место на мировом форуме в эстафете.
Главным стартом текущего сезона для пятиборцев станет чемпионат мира в Будапеште (1-8 сентября), где продолжится отбор на Олимпийские игры.-0-
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