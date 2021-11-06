Пятиборцы потребовали отставки руководства международного союза из-за исключения конкура

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 650 спортсменов призвали уйти в отставку руководство Международного союза современного пятиборья (UIPM) из-за исключения конного спорта из программы соревнований, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию портала Inside the Games.

Напомним, что по решению UIPM конкур будет исключен из программы современного пятиборья после Олимпийских игр 2024 года в Париже из-за случая жестокого обращения с животным на Играх в Токио.

"Мы единогласно объявляем вотум недоверия президенту и исполнительному совету в полном составе. Барон Пьер Де Кубертен создал современное пятиборье специально для Олимпийских игр, чтобы продемонстрировать непревзойденного спортсмена. Не посоветовавшись со своими спортсменами и федерациями-членами, они подорвали 109-летнюю историю современного пятиборья. Исполком заявляет, что действует под давлением со стороны Международного олимпийского комитета. Нам известно о проблемах, с которыми сталкивается современное пятиборье, однако мы всегда должны смотреть в будущее и продолжать развивать наш спорт.

Действия нынешнего президента и исполнительного совета показывают, что нам нужно новое руководство, способное планировать долгосрочные интересы нашего вида спорта, отстаивать интересы своих спортсменов и защищать место современного пятиборья на Олимпийских играх. Поэтому мы призываем исполнительный совет и президента UIPM уйти в отставку", — приводит текст письма Inside The Games.

Письмо подписали олимпийские чемпионы британцы Джозеф Чунг, Кейт Френч, Давид Свобода и другие именитые пятиборцы.-0-