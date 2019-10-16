Пятнадцать белорусов поспорят за награды ЧЕ по велоспорту на треке

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены начинают спор за медали чемпионата Европы по велоспорту на треке, который стартовал в нидерландском Апелдорне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На кону 22 комплекта наград, по 11 в соревнованиях женщин и мужчин - в гите, спринте (командном и индивидуальном), кейрине, командной и индивидуальной гонках, гонках по очкам и с выбыванием, в скретче, омниуме и мэдисоне.

На чемпионате Европы будут разыгрываться и квалификационные очки, необходимые для дальнейшего отбора на Игры-2020 в Токио. В мужских стартах Беларусь представляют Евгений Ахраменко, Александр Глова, Евгений Королек, Владислав Новик, Роман Романов, Михаил Шеметов, Гордей Тищенко, Роман Тишков и Артем Зайцев.

В состязаниях женщин состав белорусской дружины таков: Полина Пивоварова, Оксана Соловьева, Инна и Королина Савенко, Татьяна Шаракова и Анна Терех.

Соревнования продлятся до 20 октября.-0-