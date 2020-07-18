Пятый тур чемпионата Беларуси по пляжному футболу стартует в Кировске

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кировске сегодня начнутся матчи пятого тура чемпионата Беларуси по пляжному футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первый день на стадионе для пляжного футбола состоятся четвертьфинальные поединки: "Щучин" - "М-Сити" (Мозырь) и "Гроднооблспорт" - "Полесье" (Кобрин). Для выхода в полуфинальную стадию "Гроднооблспорту" и "Щучину" достаточно одержать победу, так как они заняли более высокие места по ходу регулярного чемпионата. Их соперникам нужно выиграть дважды.

По итогам четырех туров регулярного сезона прямые путевки в полуфинал завоевали две лучшие команды - "Кировск-СДЮШОР" и "Брест".

В воскресенье, 19 июля, пройдут полуфинальные серии до двух побед. Кроме того, в этот день состоится поединок за пятое итоговое место, за него поспорят неудачники четвертьфинальной стадии.

Заключительный тур 13-го национального первенства по пляжному футболу, в котором определятся чемпион и призеры, пройдет 25-26 июля в Щучине.

Самым титулованным белорусским клубом является борисовский БАТЭ: он семь раз становился чемпионом страны. В двух предыдущих первенствах подряд золото завоевал "Гроднооблспорт". Также два титула в активе минской команды "Пассат-Пласт", один раз чемпионом становился светлогорский ЦКК.-0-