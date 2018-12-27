План мероприятий по подготовке в Минске ЧМ по хоккею 2021 года утвердят до 1 марта

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создан организационный комитет по подготовке и проведению в 2021 году в Минске чемпионата мира по хоккею. Состав оргкомитета утвержден постановлением Совета Министров от 22 декабря 2018 года №930, которое опубликовано сегодня на
Возглавил комитет премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Оргкомитету нужно будет до 1 марта 2019 года утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в 2021 году в Минске ЧМ по хоккею.
Как сообщалось, ЧМ по хоккею в 2021 году пройдет сразу в двух странах - Беларуси и Латвии. Игры примут столицы - Минск и Рига. Обе страны ранее уже принимали этот турнир.
В состав оргкомитета вошли представители Министерства спорта и туризма, Федерации хоккея, Министерства транспорта и коммуникаций, Национального олимпийского комитета, Министерства культуры, МИД, Минфина, МАРТ, Госпогранкомитета, Минздрава, ГТК, Минобразования, КГБ, МВД, Минсвязи, облисполкомов и Минского горисполкома.-0-
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