Платформу с олимпийскими кольцами вернули в залив Токио

Новости темы "Олимпиада в Токио"
1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Платформа с огромными олимпийскими кольцами вновь установлена в заливе Токио после ремонта и проведения профилактических работ, которые проводились с августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
Символ предстоящих Игр был установлен в январе текущего года, однако после решения о переносе Игр платформу обновили. Сооружение размерами 35 на 15 метров в заливе Одайба стало одним из самых популярных мест для фото у горожан в преддверии мировых стартов.
Игры XXXII Олимпиады в Токио перенесены из-за пандемии коронавируса и пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября 2021 года.-0-