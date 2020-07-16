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16 июля 2020, 21:57

Пловчиха Алеся Акинчиц побила юношеский рекорд на дистанции 1500 м вольным стилем в Бресте

Фото из архива
Фото из архива

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пловчиха Алеся Акинчиц побила свой юношеский рекорд на дистанции 1500 м вольным стилем в третий день Кубка и первенства Беларуси по плаванию, которые проходят в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Алеся Акинчиц преодолела дистанцию за 17 мин. 21,51 сек., став победительницей в этом заплыве. Предыдущее достижение также принадлежало ей - 17 мин. 27,25 сек. Второй коснулась бортика бассейна Екатерина Репека (17 мин. 31,50 сек.). На третью ступень пьедестала почета поднялась Александра Шиманович (18 мин. 10,52 сек.).

Победителем в заплыве на 200 м на спине стал Никита Цмыг (2 мин. 0,62 сек.). "Полтинник" брассом первый преодолел Илья Шиманович - 26,83 сек. Евгений Цуркин праздновал победу на дистанции 50 м баттерфляем (23,32 сек.). Анастасия Кулешова выиграла заплыв на 200 м вольным стилем (2 мин. 5,34 сек.).

В эстафетном плавании 4х200 м вольным стилем среди мужчин победу одержала команда Минска - 7 мин. 39,97 сек. Победу в комплексном плавании у девушек 4х100 м праздновали представительницы Минска с результатом 4 мин. 13,72 сек.

Как сообщалось, Анастасия Шкурдай сегодня обновила свой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем (56,95 сек.), став победительницей этого заплыва.

Анастасия Шкурдай обновила в Бресте рекорд на 100 м баттерфляемАнастасия Шкурдай обновила в Бресте рекорд на 100 м баттерфляем
Спортсменка из Бреста стала первой в финальном заплыве стометровки, преодолев дистанцию за 56,95 сек. Предыдущий рекорд Анастасии - 57,39 сек. Второй стала Оксана Демидова - 1 мин. 0,24 сек. Замкнула тройку лидеров Ева Андросюк - 1 мин. 3,37 сек.

Кубок и первенство Беларуси по плаванию собрали 340 спортсменов. В соревнованиях участвуют также лидеры национальной команды Беларуси. Пловцы соревнуются в 50-метровом бассейне (длинная вода). Турниры проходят без зрителей и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, на входе в спорткомплекс всем участникам соревнований врачи измеряют температуру, чтобы отфильтровать спортсменов, которые чувствуют недомогание.

Основные задачи, которые ставит тренерский состав на Кубок Беларуси, - посмотреть физическую форму спортсменов и к чему команда подходит к концу года. Завершатся соревнования 18 июля.

У белорусских пловцов уже есть пять олимпийских лицензий: Ильи Шимановича, Никиты Цмыга, Анастасии Шкурдай, а также в комбинированной мужской и смешанной эстафетах. В планах - завоевание еще от трех до пяти путевок на Игры.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции Игры были перенесены. Планируется, что они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-

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