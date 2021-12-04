4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай установила новый национальный рекорд на этапе ISL, который проходит в Эйндховене (Нидерланды) на короткой воде, сообщает корреспондент БЕЛТА

Счастливой для белоруски, выступающей за французскую команду "Энерджи Стандарт", стала дистанция 200 м на спине. Анастасия Шкурдай финишировала второй со временем 2 мин. 01,51 сек., побив свое же национальное достижение (2 мин. 01,77 сек.).

Опередить брестчанку на финише смогла лишь американка Беата Нельсон из команды "Кали Кондорс" - 2мин. 00,33 сек. Третье место у канадки Ингрид Вильм - 2 мин. 02,28 сек.

ISL (International Swimming League) - первый регулярный клубный турнир по плаванию, созданный специально для ведущих атлетов со всего мира. -0-