Пловчихи Анастасия Шкурдай и Алина Змушко не вышли в полуфинал Олимпиады

28 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловчихи Анастасия Шкурдай и Алина Змушко не смогли выйти в полуфинал Олимпиады в Токио на дистанциях 100 м вольным стилем и 200 м брассом соответственно, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам предварительных заплывов на 100 м вольным стилем Анастасия Шкурдай заняла 28-е место с результатом 55,17 сек. Первое место тут заняла австралийка Эмма Маккеон - 52,13 сек., установившая новый олимпийский рекорд. Также в тройке сильнейших по итогам предварительных состязаний Сиобан Бернадетт Хафи из Гонконга - 52,70 сек. и британка Анна Хопкин - 52,75.

В стартах на 200 м брассом Алина Змушко остановилась на 26-й позиции. Ее время - 2 мин. 27,59 сек. Лучший результат тут на счету Татьяны Шонмейкер из ЮАР - 2 мин. 29,16 сек., это новый олимпийский рекорд. В тройке сильнейших квалифицировались американка Лилли Кинг - 2 мин. 22,10 сек. и россиянка Евгения Чикунова - 2 мин. 22,16 сек. -0-

Фото Дениса Костюченко, НОК - БЕЛТА