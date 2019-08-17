Пловец Евгений Цуркин завоевал бронзу на этапе КМ в Сингапуре

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пловец Евгений Цуркин завоевал бронзовую медаль на третьем этапе Кубка мира в Сингапуре, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На дистанции 50 м баттерфляем белорус показал результат 23,74 сек. Первое место занял американец Майкл Эндрю - 23,07 сек., вторым бортика коснулся венгр Себастьян Шабо - 23,14 сек.
В Сингапуре Евгений Цуркин ранее финишировал четвертым на 100 м баттерфляем и шестым на 100 м вольным стилем.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2714 BYN
|2.266 BYN
|2.274 BYN
|USD
|2.047 BYN
|2.046 BYN
|2.049 BYN
|RUB
|3.1033 BYN
|3.093 BYN
|3.102 BYN