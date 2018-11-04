Пловец Евгений Цуркин завоевал четвертую награду для белорусской команды на этапе КМ в Пекине

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пловец Евгений Цуркин завоевал четвертую награду для белорусской команды на пятом этапе Кубка мира в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На дистанции 50 м баттерфляем белорус занял третье место и удостоился бронзовой награды - 22,88 сек. Золото завоевал Владимир Морозов из России - 22,27 сек., серебряным призером стал Майкл Эндрю из США - 22,76 сек.

Это еще одно успешное выступление Евгения Цуркина в Пекине, ранее в заплыве на 100 м баттерфляем он завоевал серебро. Две бронзовые награды на счету Ильи Шимановича на дистанциях 50 и 100 м брассом.

Белорусские пловцы завоевали две награды на старте этапа КМ в Пекине Серебряная медаль в активе одного из лидеров мужской команды Евгения Цуркина. На дистанции 100 м баттерфляем он показал результат - 50,84 сек. На дистанции 100 м брассом Илья Шиманович финишировал третьим - 57,10 сек.

Белорус Илья Шиманович завоевал бронзу на этапе КМ по плаванию в Пекине В решающем заплыве в 25-метровом бассейне на дистанции 50 м брассом он показал результат 26,22 сек.

Пятый этап Кубка мира по плаванию в 25-метровом бассейне в Пекине завершился. Следующий этап пройдет с 9 по 11 ноября в Токио, а завершится розыгрыш почетного трофея 15-17 ноября в Сингапуре.-0-