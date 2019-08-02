Пловец Илья Шиманович победил на этапе КМ в Токио

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Илья Шиманович победил на дистанции 100 м брассом на первом этапе Кубка мира по плаванию, который стартовал в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования проходят в 50-метровом бассейне Tatsumi International Swimming Centre, где в 2020 году состоятся Олимпийские игры.

Белорусский пловец в решающем заплыве на стометровке брассом показал результат 58,73 сек., установив рекорд соревнований. Лучшее мировое достижение на этой дистанции принадлежит Адаму Пити из Великобритании, который 21 июля текущего года на чемпионате мира в Кванджу в полуфинале показал время 56,88 сек. Илья Шиманович на мировом форуме занял 12-е место (59,38 сек.).

Серебряным призером первого этапа Кубка мира стал японец Ясухиро Косеки - 59,01 сек., а третьим стал Эндрю Уилсон из США - 59,02 сек.

На престижной дистанции 50 м вольным стилем в финал вышел белорус Артем Мачекин, который показал восьмое время - 22,66 сек. Победил Владимир Морозов из России - 21,56 сек.

Первый этап Кубка мира продолжится до 4 августа. В Токио будут разыграны медали в 34 видах программы. Второй этап Кубка мира с 8 по 10 августа пройдет в китайском Цзинане.-0-