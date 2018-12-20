Пловец Илья Шиманович: у меня большой запас сил на новые достижения

Декабрьский чемпионат мира по плаванию в Ханчжоу в 25-метровом бассейне принес белорусской команде две серебряные награды. Дважды на пьедестал почета мирового форума поднимался Илья Шиманович, обновивший национальные достижения на дистанциях 50 и 100 м брассом. Уходящий год для белорусского спортсмена стал одним их самых успешных в карьере. Илья Шиманович вышел на лидирующие позиции в национальной команде и в интервью корреспонденту БЕЛТА пообещал на достигнутом не останавливаться.

- Уходящий год выдался урожайным: у вас в активе золотая и три бронзовые медали этапов Кубка мира по плаванию, победа на престижном международном турнире в Стокгольме Swim Open Stockholm, две серебряные награды планетарного форума в Ханчжоу и два национальных рекорда на дистанциях 50 м и 100 м брассом.

- Выступление на международных стартах получилось успешным. Я заметно прогрессировал на коронных дистанциях. Форма перед турниром была хорошая, поэтому выжал из себя максимум. Тем не менее всегда есть к чему стремиться, нужно готовиться к новым стартам. Добавлю, что уровень конкуренции среди пловцов подрос в Беларуси, поэтому побить даже национальные рекорды становиться сложнее. Однако у меня еще есть большой запас сил на новые достижения.

- Награды чемпионата мира входили в ваши цели на сезон?

- У меня не было задачи завоевать обязательно медаль, ничего не загадывал. Вместе с тренерами определили, что после осенних этапов Кубка мира на короткой воде мне по силам показать высокий результат, а будут ли награды на чемпионате мира, однозначного ответа, думаю, дать не мог никто. Однако очень рад, что все сложилось так удачно.

- Вы - единственный из белорусской команды, кому удалось завоевать медали планетарного форума. Что не получилось у ваших коллег?

- Не стал бы давать негативные оценки. Необходимо учитывать уровень соперников, поэтому выступление белорусской команды можно назвать успешным. Все ребята старались, многие показали свои лучшие результаты и оказались в финалах, а при такой высокой конкуренции - это большое достижение и хороший задел перед главным стартом четырехлетия - Олимпийскими играми - 2020 в Токио.

- У белорусских спортсменов не складываются выступления на длинной воде (длина бассейна 50 м). По вашему мнению, в чем причина?

- Причина лежит на поверхности: очень большие отличия и много нюансов. Совсем иначе нужно распределить силы, нежели в 25-метровом бассейне. Это и другой выход под водой, и поворот. Кажется, что это мелочи, но именно они, как правило, и решают исход соревнований. К тому же на короткой воде выше скорости, немного иная психология. Думаю, в скором времени и в пятидесятиметровом бассейне белорусы будут завоевывать медали и достойно конкурировать с атлетами из других стран.

- Как правило, на высшие ступени пьедестала поднимаются американские и российские атлеты. Когда белорусы смогут давать им равный бой?

- Благодаря чемпионату мира в Ханчжоу у нас уже есть хороший задел, постараемся закрепить успех и приумножить. Когда выходишь на старт, ты не делишь соперников на национальности. Мне непринципиально, с кем соревноваться.

- Международные соревнования отнимают много сил. Удается ли найти время на отдых?

- Сейчас готовлюсь к международным соревнованиям по плаванию "Кубок Владимира Сальникова", которые пройдут 21 декабря в Санкт-Петербурге. Потом будет возможность перевести дух, спокойно встретить Новый год и снова в бой. Уже со второго января начинается учебно-тренировочный сбор в Минске.

Александр ЖИБУЛЬ,

БЕЛТА.-0-