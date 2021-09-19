Пловец Илья Шиманович установил рекорд Беларуси на этапе ISL в Неаполе

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский пловец Илья Шиманович установил новый рекорд Беларуси на дистанции 200 м брассом, выступая на этапе Международной лиги плавания (ISL) в Неаполе (Италия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Новое национальное достижение в данном виде программы равняется 2 мин. 02,10 сек. Прежний рекорд был 2 мин. 02,77 сек.

Белорусский пловец Илья Шиманович выступает в ISL за команду "Энерджи Стандарт"(Франция). Капитаном команды является именитая шведская спортсменка Сара Шестрем, вице-капитан - Чад ле Кло из ЮАР.

ISL - регулярный клубный турнир по плаванию, созданный специально для ведущих атлетов со всего мира.-0-