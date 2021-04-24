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24 апреля 2021, 16:35

Пловец Илья Шиманович выиграл чемпионат Беларуси на двухсотметровке брассом

Илья Шиманович. Фото из архива
Илья Шиманович. Фото из архива

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пловец Илья Шиманович выиграл чемпионат Беларуси на двухсотметровке брассом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победное время спортсмена из Минска - 2 мин. 12,82 сек. Вторая позиция осталась за Максимом Ткачуком из Украины - 2 мин. 13,64 сек. Бронзу выиграл представитель команды Витебской области Егор Мельников - 2 мин. 19.31 сек.

50 метров вольным стилем у женщин быстрее всех преодолела минчанка Анастасия Коряковская - 25,29 сек. Серебро завоевала Габриэлла Никитина из Латвии - 25,99 сек. Бронза у еще одной минчанки Марины Василевич - 26, 10 сек.

Дистанция 200 м на спине у женщин стала победной для украинки Дарины Зевиной - 2 мин. 11,06 сек. Второе место у спортсменки из Брестской области Анастасии Шкурдай - 2 мин. 12,25 сек. Россиянка Дарья Устинова выиграла бронзу - 2 мин. 12,37 сек.

Атлет из Брестской области Иван Адамчук выиграл золото на двухсотметровке комплексным плаванием. Победу ему принес результат - 2 мин. 03,21сек. Серебро у Евгения Хрипунова из Украины - 2 мин. 06,54 сек. Бронзовая медаль пришлась в пору минчанину Владиславу Юрченко.

Чемпионат Беларуси по плаванию на базе Брестского областного ЦОР по водным видам спорта является отборочным для участия в чемпионате Европы (17-23 мая в Будапеште, Венгрия), ХХХII летних Олимпийских играх в Токио, чемпионате мира-2022 в Фукуоке и Всемирной универсиаде в китайском Чэнду.

В споре за награды принимают участие 343 спортсмена из Беларуси, Казахстана, Латвии, России и Украины.-0-

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