25 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский пловец Илья Шиманович выступит в финальном заплыве олимпийского турнира на 100 м брассом, передает корреспондент БЕЛТА.

В решающую стадию соревнований спортсмен из Минска вышел с результатом 59,08 сек. Это четвертый показатель в заплыве с его участием. Первым тут был на финише титулованный британец Адам Пити - 57,63 сек. Второе место у китайца Яна Зибея - 58,72 сек. Третья позиция за американцем Майклом Эндрю - 58,99 сек.

Медальный старт на 100 м брассом пройдет 26 июля.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Беларусь в Токио представляют 108 атлетов, которые выступают в 20 видах спорта.-0-