Пловец Иван Шамшурин установил национальный рекорд на дистанции 200 м баттерфляем

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На продолжающемся в Бресте Кубке Беларуси по плаванию Иван Шамшурин из Витебской области установил национальный рекорд на дистанции 200 м баттерфляем, выиграв почетный трофей в этом виде программы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Отныне новое достижение равно 1 мин. 58,44 сек. Прежний рекорд также принадлежал Ивану Шамшурину и равнялся 1 мин. 59,41 сек. Второе место занял минчанин Тимофей Левкович - 2 мин. 5,07 сек. Третья позиция также у спортсмена из столицы Дмитрия Заровского - 2 мин. 6,45 сек.

В финальном заплыве 100 м баттерфляем у женщин очередную золотую награду Кубка Беларуси выиграла Анастасия Шкурдай. Итоговое время победительницы из команды Брестской области - 57,44 сек. Вторая позиция у минчанки Анастасии Кулешовой - 58,63 сек. Третье место заняла столичная спортсменка Алена Семижон - 1 мин. 1,01 сек.

В стартах женщин на 400 м вольным стилем выиграла гостья из Украины Владислава Шаенко - 4 мин. 19,20 сек. Второе место у Ксении Знак из Минска - 4 мин. 33,96 сек. Еще одна минчанка Анастасия Канева выиграла бронзу - 4 мин. 35,16 сек.

В споре мужчин на 100 м вольным стилем не было равных Артему Мачекину (Минск) - 49,43 сек. Второе место у Руслана Скоморошко (Гродненская область) - 49,89 сек. Третья позиция у еще одного минчанина Виктора Красочко - 50,36 сек.

Кубок Беларуси по плаванию - один из ключевых стартов для наших спортсменов, которые выполнили отборочный норматив на Игры в Токио. Кроме того, у пловцов есть возможность выполнить квалификационные требования для участия в чемпионате мира, который пройдет в Фукуоке (Япония) 13-29 мая 2022 года. Участие в турнире принимают около 300 атлетов из Беларуси и Украины.-0-